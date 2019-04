La cadena Aldi obrirà el primer supermercat a la Via Augusta

S’ubicarà a pocs metres de la botiga Mercadona de Llevant i es preveu també que es construeixin 15 habitatges unifamiliars

La cadena de distribució alimentària Aldi construirà la seva primera botiga a la ciutat de Tarragona a la Via Augusta, a pocs metres de l’actual establiment Mercadona de la zona de Llevant. La nova botiga s’aixecarà en el solar comprès entre la Via Augusta i el carrer Montserrat Roig, on també construiran quinze habitatges unifamiliars, segons han confirmat a Diari Més fonts municipals.Els propietaris del solar presentaran el projecte per a la construcció de la nova superfície comercial i els habitatges la setmana vinent a l’Ajuntament de Tarragona. Aquesta serà la primera botiga que Aldi obre a la ciutat de Tarragona. Actualment, les botigues més properes es troben a Reus –on hi ha dues i una tercera es troba en construcció– i Vila-seca. Aldi té establiments de venda a altres punts de la demarcació: a Vinyols i els Arcs, Calafell, Cunit, Roda de Berà, Valls, Amposta i Tortosa.La meitat dels terrenys, actualment buits, entre Via Augusta i el carrer de Montserrat Roig, l’ocuparà la nau de la botiga Aldi i, la resta, els quinze habitatges projectats.L’any passat, la cadena de supermercats alemanya Aldi feia pública la seva previsió d’obrir entre dotze i quinze establiments a l’any a Catalunya, prioritàriament, però, a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El seu director d’expansió explicava que l’objectiu de la companyia és crear una important xarxa de supermercats a Catalunya.La cadena de supermercats discount Aldi compta hores d’ara amb 5.000 botigues, aproximadament, distribuïdes en nou països.La seva entrada al mercat espanyol es va produir el 2002 i ara té 270 establiments a Espanya, 64 d’ells a Catalunya. L’empresa disposa de marques pròpies com Milsani, GutBio, Biocura, Mildeen, Unamat o Tandil, entre d’altres.