Vist per sentència el judici de l'home acusat d'abusar de la filla i d'una amiga

El processat s’acull al dret de no declarar i la fiscalia manté la petició de 22 anys de presó

Actualitzada 04/04/2019 a les 22:22

L’Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dijous un home que està acusat d’abusar sexualment d’una filla seva i d’una amiga d’aquesta a Tarragona. Durant la vista, tant el processat com la seva filla s’han acollit al dret de no declarar. Tot i això, la fiscalia ha mantingut la petició de 22 anys de presó perquè sosté que l’home hauria abusat sexualment de la filla almenys quatre vegades, des que tenia uns cinc anys, i en una ocasió també hauria fet tocaments a l’amiga. Per la seva banda, l’advocat de la defensa ha considerat que durant el judici no s’ha aportat cap prova que permeti acreditar els fets, per la qual cosa ha demanat l’absolució.Segons les conclusions de la fiscalia, el primer cas va passar al domicili familiar entre els anys 2002 o 2003, quan la filla tenia cinc o sis anys i el pare s’hauria refregat amb la menor dins el seu llit. La segona situació hauria passat en una autocaravana a Tarragona el desembre del 2009 on hi havia l’acusat i les seves dues filles. Allà, segons la fiscalia, va començar a tocar les natges i els genitals de la víctima per damunt la roba.Entre gener i febrer del 2010, segons la fiscalia, en una ocasió el processat hauria introduït els dits als genitals de la menor. El darrer cas hauria passat el 2014, quan la noia tenia disset anys i estava amb una amiga. Segons el ministeri públic, l’acusat els va tocar el cul, tal com ha corroborat l’amiga en el judici.Segons la fiscalia, els fets constitueixen quatre delictes d’abús sexual pels quals sol·licita tres anys de presó per a cadascun, i un delicte d’abús sexual amb accés carnal pel que demana deu anys de privació de llibertat. En els episodis relacionats amb la filla, que actualment és major d’edat, hi concorre la circumstància agreujant de parentiu, segons el fiscal.El ministeri públic també demana que l’home no es pugui apropar a la filla a menys de 500 metres ni comunicar-se amb ella durant 30 anys, i que li pagui 5.000 euros pels danys morals. Pel que fa a l’altra víctima, demana cinc anys d’allunyament i una indemnització de 1.000 euros.La fiscalia ha argumentat que el fet que la filla s’hagi acollit al dret de no declarar contra el seu pare «no vol dir que es retracti o que es desdigui» d’allò que va revelar en seu judicial o en una exploració. Tot i això, ha admès que el fet que la noia no hagi declarat pot comprometre el contingut probatori. Segons la defensa, no s’han acreditat els fets ni s'ha desvirtuat la presumpció d'innocència de l'home, per la qual cosa n'ha demanat l'absolució. El judici, que ja s'havia suspès al gener, ha quedat vist per a sentència.