Diversos curiosos s'han apropat fins al punt, des d'on sortia una gran quantitat de fum

Actualitzada 04/04/2019 a les 16:03

Un incendi en un restaurant a la plaça de la Font de Tarragona ha mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. Aquests han rebut un avís a les 15.30 hores perquè sortia fum d'un dels establiments del centre neuràlgic de la ciutat. No hi ha hagut cap ferit.Un cop allí, han vist que sortia molta fum d'un dels restaurants. Concretament, ha cremat la fregidora de la cuina de l'establiment. Hi ha cinc unitats treballant-hi.Els Bombers es troben ventilant el restaurant, on ja no hi havia ningú a dintre quan han arribat. Aquets també han revisat els pisos que hi ha a sobre.El dispositiu ha atret a una gran quantitat d'espectadors a la zona. Fins al punt també hi ha Guàrdia Urbana i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques.