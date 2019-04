SPiSP tindrà una pista de bàsquet i una de futbol sala al costat del CAP

El complex esportiu del barri és l’únic dels sis que no compta amb gimnàs municipal

Actualitzada 04/04/2019 a les 09:41

El barri de Sant Pere i Sant Pau tindrà una pista de bàsquet i de futbol sala. Aquest és el compromís que ha adquirit el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, amb els veïns del barri que reivindicaven una zona esportiva al barri. Encara no existeix un calendari per a la construcció d’aquest equipament, tot i que Milà assegura que el projecte es troba avançat.Les pistes de ciment s’ubicaran al costat del CAP del barri, proper a l’antiga carretera del Pont de l’Armentera i disposaran d’enllumenat. Els veïns tindran un espai en el qual practicar esport de manera gratuïta. «Una de les nostres prioritats és fomentar l’esport al barri. És vital, perquè no hi ha cap plaça on es pugui fer esport», explica el president de l’Associació Veïns Sant Pere i Sant Pau, Luis Trinidad.Tot i ser el barri amb més població de la ciutat (16.207 habitants), Trinidad recorda que SPiSP és l’únic dels sis complexes esportius municipals que no té gimnàs. Des de l’entitat veïnal La Unió, Gabriel Muniesa afirma que la situació al barri pel que fa a equipaments esportius és «bastant pobre».Les pistes esportives són una antiga reivindicació dels veïns. Trinidad explica que, si no s’ha pogut fer abans, és perquè entenia que es tractava d’un «projecte molt costós» i que, en els anys de la crisi econòmica, representava un esforç inviable per l’Ajuntament.Trinidad es va reunir fa dues setmanes amb l’arquitecte per concretar els detalls del projecte. A l’agost passat, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros ja es va comprometre a construir les pistes en una reunió que va mantenir amb les dues entitats veïnals i en la que també va ser present el regidor Milà.Les pistes estaran al costat d’una zona d’equipament, on en alguna ocasió s’ha utilitzat com un aparcament de camions. És en aquesta zona on els propietaris dels edificis situats al costat del teatre romà podran edificar a canvi de cedir els actuals solars de la Part Baixa, perquè es pugui avançar en l’excavació arqueològica a l’espai de les termes de Sant Miquel. El passat 20 de març, la Comissió d’Urbanisme va aprovar traslladar l’«edificabilitat reconeguda» d’aquest espai a aquests terrenys de Sant Pere i Sant Pau.L’objectiu de l’Ajuntament és enderrocar aquestes antigues naus per tal de revelar el més que probable ric patrimoni històric que s’amaga a sota d’aquests edificis.