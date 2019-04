«A socialistes com Ballesteros els sembla bé que es persegueixin votants de l'1-O?»

Marcel Mauri va participar dimecres en un debat a la Rambla Nova dins la campanya 'Judici a la Democràcia'

—En el judici al Suprem s'estan jutjant els drets fonamentals i, evidentment, també el dret a l'autodeterminació, I això atempta contra els valors fonamentals de qualsevol societat democràtica. El que estem fent és sortir als carrers a defensar-los. No tan sols es jutja els dotze que hi ha a la sala del tribunal, sinó a tota la gent d'aquest país, una immensa majoria, un 80% de la població, que no vol repressió, que vol exercir el dret a decidir i que no vol que hi hagi presos polítics. És tota aquesta gent la que està sent jutjada en aquest judici. Un judici que, a més, tindrà conseqüències també per a la resta de ciutadans de l'Estat. Els espanyols tampoc no es mereixen aquest Estat tan injust i amb una qualitat democràtica tan baixa.—És evident que hi ha una reacció. Ho vàrem veure el dia 16 de març, a la manifestació a Madrid, amb tantíssims col·lectius d'arreu de l'Estat que s'hi van implicar. I la manifestació no l'haguérem fet sense una xarxa de persones i entitats de Madrid que ens van acollir i que es va fer seva la reivindicació. A Òmnium, a més, tenim un exemple molt clar. En els últims mesos hi ha hagut més d'un miler de persones de fora dels Països Catalans que s'han fet socis d'Òmnium.—Hi ha una traducció política encara feble. Tot i que hi ha molts companys que des de Podemos o activisme anticapitalista que estan posant-se al costat dels drets i les llibertats. Mediàticament, però, hi ha un silenci informatiu i una voluntat que la ciutadania espanyola no vegi el que està passant al judici. De fet, també és el que passa a Catalunya, on sort en tenim dels mitjans públics i privats que informen des de Catalunya, perquè els grans grups mediàtics controlats per l'Ibex 35 no volen que la ciutadania sàpiguen la vergonya del que està passant en aquest judici.—El que ens està reforçant és la coherència que manté Òmnium des de fa 58 anys, i la defensa que sempre hem fet dels drets fonamentals. La coherència que representava la Muriel Casals, el Jordi Porta i evidentment el lideratge d'en Jordi Cuixart.—Ja fa uns anys que tenim un creixement important de socis. Des de l'any 2010 és un creixement imparable, però és evident que aquests últims dos anys s'ha reforçat encara més. I està clar que la declaració del Jordi va fer que moltíssimes persones decidissin mostrar la seva solidaritat cap al Jordi, cap a Òmnium i cap a tots nosaltres, la ciutadania d'aquest país.—És una vergonya molt gran i ens sap molt de greu. Ens dol molt perquè és l'advocacia de l'Estat, que depèn directament del Govern espanyol. Per tant és Pedro Sánchez i el seu govern. Són els que van de dialogants, de tenir un tarannà obert i en realitat són els que estan fent que se'ns persegueixi. Són els que fan que en Jordi Cuixart i la resta de presos, amb peticions de penes de tants anys, siguin al Suprem, amb l'advocacia de l'Estat de la mà de l'extrema dreta de VOX. M'agradaria apel·lar a tanta bona gent, i n'hi ha molta, militants i votants del Partit Socialista de Catalunya i preguntar-los si consideren que això és acceptable. Que ara aquesta mateixa advocacia, és a dir, en connivència i per ordres del govern espanyol estigui perseguint a gent que va votar l'1 d'Octubre. Això, un alcalde com el de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ho troba realment just? Ho troba normal un socialista català i catalanista com ho ha estat. S'està perseguint a persones que van anar a votar l'1 d'octubre i que el que van fer és denunciar que la policia va exercir violència desmesurada contra ells.—Estem convençuts que la ciutadania d'aquest país sortirà a votar pensant en què hi ha presos polítics i què s'estan vulnerant drets fonamentals. Estem convençuts que aquestes eleccions, igual que les municipals, aniran molt bé pel republicanisme i pel sobiranisme. Però passi el que passi a les eleccions la nostra entitat, que no som de part, que som de tots, seguirem defensant els drets fonamentals i les llibertats. Defensarem un país on la llengua i la cultura estigui al centre de tot i de la cohesió social.—Tinc molta esperança dipositada en la gent. En la justícia espanyola, no en tinc. Ja des de la instrucció, el jutge Llarena, ja va evidenciar que no busquen justícia, busquen venjança. Nosaltres només podem acceptar l'absolució. Qualsevol cosa que no sigui això, serà una vergonya. Només que els 'caigui' un dia, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, ja farà dos anys que són a la presó, si surt la sentència després de l'estiu. De fet, si la sentència fos ara, seria un any i mig a la presó. No hi ha justícia. No hi ha separació de poders a l'Estat espanyol. No direm mai que l'Estat espanyol no és una democràcia, però si diem que el que està passant els últims mesos i amb aquest judici posa en risc la democràcia i que és de molt baixa intensitat.—D'unes institucions europees i una Europa que deixa que a la Mediterrània cada dia hi mori gent, intentant trobar un futur millor no en podem esperar res. Però si de la ciutadania, de les ONG. Dels partits polítics, fins i tot, i dels parlaments n'esperem moltíssim. Des d'Òmnium hem començat a fer una campanya molt potent, amb la qual volem impactar a més de 20 milions d'europeus de diversos països, per mobilitzar-los i que interpel·lin els seus governants i que la societat civil europea tingui coneixement de què està passant aquí. Ho hem vist: quan tenen informació, hi ha reacció, i és una reacció sempre positiva.