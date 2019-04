Òmnium denuncia el judici del procés en un acte a la Rambla Nova

Marcel Mauri agraeix la «força» de la gent

Actualitzada 04/04/2019 a les 12:02

Unes 200 persones van resistir ahir sota la pluja per assistir a un acte de protesta contra el judici del procés organitzat per Òmnium Cultural a l’inici de la Rambla Nova. Sota el lema Jo acuso, l’entitat sobiranista va organitzar un debat amb diferents veus crítiques contra el procés judicial. Inicialment s’havia de fer en un banc de fusta a l’escenari, però la pluja va obligar als conferenciants a participar dempeus amb un paraigües groc a la mà.«Segur que recordarem aquest acte», exclamava amb ironia el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, que va agrair la presència de la gent que, fins i tot, escoltava dreta des dels laterals de la Rambla Nova. «Demà aniré a veure el Jordi i li explicaré aquest acte. Aquesta és la força que fa que des del Suprem pugui mirar els ulls a Marchena i acusar l’Estat de vulnerar els drets fonamentals», va exclamar Mauri, en referència al president d’Òmnium, Jordi Cuixart, empresonat des de fa més de 500 dies. En el debat, una mica atropellat per les circumstàncies, va participar el periodista David Fernández, l’advocada Magda Oranich i l’escriptora Núria Cadenes.