El COMT homenatja Antonius Musa en la cloenda del 120è aniversari

El Col·legi de Metges presenta l’estàtua feta per Francesc Anglès que presidirà la seu

Actualitzada 04/04/2019 a les 14:33

Una estàtua del primer metge tarragoní del qual es té constància escrita, Antonius Musa, presidirà la seu del Col·legi de Metges de Tarragona (COMT). El president del col·legi professional, Fernando Vizcarro, presentava ahir l’obra realitzada pel també metge i escultor Francesc Anglès, artífex del Monument dels Castellers de la Rambla Nova, durant l’acte de clausura del 120è aniversari de la Corporació que es va dur a terme al Saló de plens de la Diputació de Tarragona.«Aquest aniversari té un nom propi: Antonius Musa. Aquest galè va ser l’encarregat de guarir l’emperador August aquí, a Tàrraco. Aquest fet es pot considerar com la primera cita referenciada d’una atenció mèdica a la nostra ciutat o, en altres paraules, podríem dir que va ser el primer metge tarragoní del qui en tenim constància escrita», explicava Vizcarro.El president del COMT va repassar breument els orígens de l’entitat. Va recordar com el 12 d’abril de 1898, gràcies a la publicació d’un Reial Decret, s’establia la institució definitiva de les organitzacions col·legials. Després de la publicació d’aquest decret, «el Governador va convocar set metges per tal de constituir la Primera Junta del Col·legi», deia. «La llista de metges estava integrada per 136 professionals i el primer president del Col·legi va ser el doctor Antoni Rabadà i Martí», afegia.«Durant els primers passos de la nostra institució, en les assemblees es tractaven temes com l’intrusisme, la reglamentació de les empreses mèdiques, la bona praxi mèdica com a garants dels drets dels ciutadans o la defensa dels metges. Més d’un segle després, aquests debats continuen ben vius», apuntava Fernando Vizcarro.En l’acte de cloenda de l’aniversari del Col·legi de Metges de Tarragona hi van participar també l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i el president de la Diputació, Josep Poblet.D’altra banda, el Catedràtic d’Arqueologia de Grècia i Roma de la Universitat Rovira i Virgili, el doctor Joaquín Ruiz de Arbulo, va ser l’encarregat de pronunciar una conferència sobre dos facultatius de l’antiga Roma i de Grècia en la que va confrontar la medicina que practicaven un i l’altre.