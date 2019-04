Dídac Nadal proposa ajuts per instal·lar ascensors

Arribarà al plenari el 10 d’abril

Actualitzada 04/04/2019 a les 12:59

El candidat de Junts per Tarragona a l’alcaldia, Dídac Nadal, es compromet a obrir una línia d’ajuts municipals destinada a la instal·lació d’ascensors en els edificis d’habitatges que actualment no són accessibles. «L’objectiu és ajudar a aquelles persones, moltes d’elles d’edat avançada, que viuen en edificis antics que no disposen d’ascensor per tal que puguin finançar la instal·lació a les seves comunitats», va manifestar ahir Nadal.«El fet de viure en un habitatge no accessible dificulta molt el dia a dia de moltes persones, sobretot a aquelles d’edat avançada o amb mobilitat reduïda que veuen minvades les seves capacitats físiques i no poden sortir de casa amb la facilitat que ho feien abans», va explicar l’alcaldable, que va assenyalar que «part de la ciutadania que es troba en aquesta situació es veu obligada a canviar de domicili, mentre que aquelles persones que no disposen de recursos suficients es veuen tancades a les seves llars, fet que contribueix a l’aïllament social».Nadal va recordar que el parc immobiliari de la ciutat de Tarragona és un dels més envellits de l’Estat espanyol i va assenyalar que aquest envelliment presenta nombroses problemàtiques com és el fet que un tant per cent molt elevat dels habitatges no siguin accessibles. «A hores d’ara l’Ajuntament de Tarragona no disposa de dades sobre quina és la quantitat d’habitatges no accessibles de la ciutat i és per això que també realitzarem un informe detallat de diagnosi», va explicar Nadal, que va apuntar que, segons els últims estudis de la Generalitat de Catalunya, més del 62% dels habitatges del Camp de Tarragona no són accessibles.Nadal també ho defensarà, en forma de moció, en el plenari previst pel pròxim dimecres dia 10 d’abril.