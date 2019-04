Denuncien als membres de 'Silenci' per desobediència i per «falta de respecte a l'autoritat»

Aquests fan accions de protesta a les portes del Suprem des de que va començar el judici de l'1-O

La protesta de @silenci_tgn i @MadriDecidirCAT és pràcticament diària des que va començar el judici. Durant el recés de les 12h és habitual veure com creuen el carrer Gènova amb urnes i rètols. Expliquen que ahir els van denunciar #JudiciTV3CatRàdio https://t.co/Lc7FCNgZmE — Marta Viladot (@mviladots) 4 d’abril de 2019

La Policia Nacional ha denunciat aquest dimecres als membres de ‘Silenci, rebel·leu-vos’ que es troben a Madrid fent accions de protesta davant del Tribunal Suprem, on se celebra el judici de l'1-O. Concretament, han rebut tres denúncies: una per desobediència i una per «falta de respecte a l'autoritat». Una de les persones denunciades és el portaveu de 'Silenci', Lluís Pastrana.Els membres de 'Silenci' han denunciat els fets a través de les seves xarxes socials i com a acte de rebuig han dipositat les denúncies «fruit de la repressió i de mentides policials» en una de les urnes de l'1 d'octubre.Els grups ‘Silenci, rebel·leu-vos’ i 'Madrileñ@s por el Derecho a Decidir' fan accions de protesta, pràcticament, cada dia a les portes del Suprem des de que va començar el judici. Durant el recés de les 12 hores, els membres creuen el carrer Gènova amb urnes i rètols de protesta.