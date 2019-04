El vehicle va ser retornat al seu propietari, qui va denunciar el robatori el 18 de març

Actualitzada 03/04/2019 a les 12:15

Detingut un veí de Vila-real per una ordre de cerca d’un jutjat de Lleida per robatori

La Guàrdia Urbana de Tarragona va recuperar, ahir dimarts 2 d’abril, una motocicleta que havia estat robada a mitjans de març. En concret, els agents van adonar-se que el vehicle constava com a sostret en fer comprovacions perquè no tenia la ITV en vigor.Agents del cos que feien tasques de vigilància van localitzar dit ciclomotor molt a prop del Portal del Roser i van veure que no tenia la ITV en regla. En fer les comprovacions pertinents, els policies es van adonar que el vehicle constava com a sostret des del passat 18 de març. Els agents van posar-se en contacte amb el propietari del ciclomotor per retornar-li.Per altra banda, la Guàrdia Urbana també va detenir ahir dimarts un home de 53 anys i veí de Vila-real que tenia una ordre pendent de crida i cerca dictada pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida per un robatori amb força. L'individu va ser identificat ahir dimarts, poc després de les 20 h, al carrer d'Internet.