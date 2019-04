La junta de propietaris del PP10 es decanta per l'holandesa Ten Brinke

Aproven l’oferta de 14 milions d’euros davant de la presentada per l’empresa sevillana Bogaris que era superior, de 16 MEUR

Actualitzada 03/04/2019 a les 21:14

L’Associació Administrativa de Cooperació del PP10, que agrupa els propietaris del solar on havia d’instal·lar-se Ikea, ha pres avui la decisió de vendre els terrenys a l’holandesa Ten Brinke, tal com es va acordar en la reunió que van mantenir el passat 11 de març, per un import de 14.000.000 euros, desestimant així l’oferta del grup andalús Bogaris, que havia ofert 16.000.000 d’euros.En la reunió, duta a terme en la tarda d’aquest dimecres, alguns propietaris han plantejat la proposta que no es tanqués l’acord i que es donés una setmana de termini perquè les dues companyies lliuressin la seva oferta definitiva en sobres tancats davant de notari i que, aleshores, es prengués una decisió definitiva venent al millor postor.El Banc de Sabadell, que posseeix el 32 per cent del sòl s’hi ha negat, argumentant que la decisió ja s’havia pres en la reunió del dia 11 i que havia de prevaldre l’acord aconseguit en aquesta reunió. Afegien que tan sols es podia variar si hi havia un acord aconseguit pel 70 per cent dels propietaris.Després d’un llarg estira-i-arronsa entre els que han acudit a la reunió, s'ha pres la decisió de realitzar una nova votació. El Banc Sabadell ha votat, novament, a favor de Ten Brinke i un altre propietari que posseeix el 20 per cent també, amb el que ja aconseguien el 52 per cent, per la qual cosa ningú podia aconseguir el 70 per cent per a paralitzar l’operació. D’aquesta manera s'ha ratificat la venda a l’empresa holandesa.Cal remarcar que els petits propietaris han votat en contra de les actes de les reunions anteriors i valoren demanar la nul·litat dels acords.Ara la signatura tan sols estarà pendent que sigui ratificada per l’Ajuntament de Tarragona, que posseeix el 18 per cent del solar, i que l’haurà de realitzar en els pròxims dies.Segons els propietaris, l’Ajuntament sempre els ha dit que se sumarà a l’acord que prenguin la resta de propietaris, ja que si s’hi oposés, la venda no podria efectuar-se. Només fa falta saber ara si l’Ajuntament estarà disposat a mantenir aquesta postura, sabent que, com a mínim, deixarà d’ingressar uns 360.000 euros menys, ja que els propietaris han optat per l’oferta de Ten Brinke de 14.000.000 d’euros, mentre que la de Bogaris era de 16.000.000 d’euros.Segons alguns propietaris en la decisió final del Banc de Sabadell han prevalgut altres acords del banc amb la firma holandesa, així ho han expressat en la reunió, encara que també han indicat que aquests acords eren posteriors a la reunió de l’11 de març, però, segons alguns assistents a la reunió, l’acord era anterior al dia 11 i condicionat a la venda.Curiosament cap representant de l’Ajuntament ha assistit a la junta de propietaris celebrada avui, quan havien estat presents en altres reunions.Segons va anunciar Ten Brinke, fa uns mesos, té previst instal·lar, en el PP10, un centre comercial multi marca que comptaria també amb restaurants, botigues, gasolinera, i un supermercat.