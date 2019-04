L'AAVV Part Alta assegura que no cobrava lloguer al club de rol Diògenes per fer servir el local

L’entitat diu que tenien un conveni des del 2012 per col·laborar a cobrir els costos d’aigua, llum i altres subministraments

Actualitzada 03/04/2019 a les 10:03

L’Associació de Veïns de la Part Alta assegura que no cobrava lloguer al Club Diògenes per tal de fer ús del seu local. Així ho exposa l’entitat veïnal en un comunicat arran de la denúncia feta pública pel club de rol , qui assegura que s’ha quedat sense lloc on poder dur a terme les seves activitats després de negar-se a pagar una quota que els cobraven des de fa més de sis anys i consideren «il·legal». L’entitat veïnal ha volgut aclarir aquesta qüestió i afirma que no es tractava de cap lloguer, sinó que ambdues entitats havien firmat un conveni des del 2012 per col·laborar a cobrir els costos d’aigua, llum i altres subministraments. Aquest s’ha trencat en arribar a un «desacord» i perquè l’associació necessitava «espai per altres necessitats del barri», segons el citat comunicat.L’ens veïnal assegura que va signar un conveni amb el Club Diògenes des del 2012 i fins el gener de 2019 en el qual es va acordar que es farien activitats al local i que col·laborarien a cobrir els costos. «La relació establerta en cap cas és un lloguer», afirmen tot deixant clar que «la relació que plasma l’escrit sempre ha estat voluntària, recíproca i ben acollida per Diògenes». Recentment, però, es va arribar a un desacord i l’AAVV Part Alta va comunicar al club de rol que no el podia seguir acollint al seu local «perquè necessitava l’espai per altres necessitats del barri», en concret pel creixement de l’Associació de Veïns del carrer Merceria i geganters i per la necessitat d’un espai de l’agrupació de carnaval Amics de la Part Alta.«En cap cas esperàvem un conflicte, atès que simplement s’ha rescindit d’una relació fins ara òptima i afavoridora per ambdues entitats», expressa l’associació veïnal, qui diu que Diògenes «sempre ha estat absolutament d’acord i content d’acomplir» el conveni signat. L’AAVV Part Alta també exposa que «l’associació de veïns no cobra quotes de socis, paga les despeses amb la subvenció municipal i mai ha tingut beneficis, al contrari, sempre va justa i amb dificultats per pagar les factures del local».L’associació de veïns explica, per últim, que «els sap molt greu» haver de prescindir d’aquest conveni. «Sentim molt que no puguin realitzar les seves activitats en un local i que corrin el risc de no poder continuar. Hem fet el que hem pogut des del 2012 fins ara. Sempre hem valorat la seva tasca», diuen. A més, asseguren que l’avís per deixar el local no va ser de 10 dies, sinó de part del mes de desembre de 2018 fins el gener de 2019, i que «no s’han posat obstacles». De fet, expliquen que el club de rol va deixar algun moble voluntàriament «que poden recollir quan vulguin». «Estem oberts a qualsevol requeriment de l’Ajuntament o fer front a qualsevol denúncia, tal i com sembla ser la voluntat del Club Diògenes», conclou el comunicat.