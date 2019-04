El regidor Pedro Sánchez abandona el grup municipal de Cs a Tarragona

L’edil pren la decisió després que s’hagi confirmat que no repetirà a la llista de les municipals

El regidor de Ciutadans a Tarragona Pedro Sánchez ha decidit abandonar el grup municipal i passar a ser un regidor no adscrit. La decisió s’ha precipitat després que s’hagi confirmat que no repetirà a la llista del 26-M. El candidat a l’alcaldia, Rubén Viñuales, ha optat per confeccionar una llista de perfil tècnic i per prescindir de Sánchez, tot i que sí que comptava amb ell per altres projectes, segons han explicat a l’ACN fonts del partit. Malgrat això, el regidor ha decidit deixar el grup taronja, com ja va fer la regidora Beatriz Pérez l’estiu del 2017. D’aquesta manera, el grup municipal de Cs Tarragona es queda només amb dos dels quatre regidors que van començar el mandat: Rubén Viñuales i Sonia Orts.Fonts del partit han confirmat que el diputat al Parlament Francisco Domínguez serà el número 2 de la llista a l’Ajuntament de Tarragona -justament el lloc que havia ocupat Pedro Sánchez el 2015-. La tercera posició serà per a la regidora Sonia Orts, la quarta per a l’advocat José Luis Calderón -secretari provincial de Relacions Institucionals del partit- i la cinquena recaurà en Asunción Sancho -coordinadora de l’agrupació local de Cs a Tarragona-.Precisament, aquest dimecres Ciutadans ha informat que ha expulsat dos regidors de l’Ajuntament de Reus i que els altres dos que tenia al consistori ja s’havien donat de baixa. Tots quatre tenien un expedient disciplinari obert i estaven suspesos de militància de forma cautelar, des que van denunciar suposades irregularitats d’un alt càrrec de Cs. Aquest dimecres els edils han anunciat que es neguen a deixar l’acta, tal com els demanava la formació.