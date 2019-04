Clausuren una associació cannàbica a Campclar utilitzada per traficar amb drogues

La Guàrdia Civil en col·laboració amb la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes de 25 i 37 anys com a responsables de la seva direcció i gestió

Actualitzada 03/04/2019 a les 13:29

Agents del Servei de Recerca Fiscal de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, en col·laboració amb agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona, han clausurat una associació cannàbica del barri de Campclar per presumptament dedicar-se al narcotràfic. Els cossos policials han detingut a dos homes de 25 i 37 anys relacionats amb la direcció i gestió de l’entitat com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i associació il·lícita.La investigació es va iniciar a mitjan mes de gener, quan la Guàrdia Urbana va posar en coneixement de la Guàrdia Civil diverses queixes de veïns de Campclar relacionades amb activitats il·lícites que duia a terme una associació cannàbica establerta al barri.Els dos cossos policials van establir un equip d’investigació conjunt amb el qual van comprovar que moltes persones visitaven la seu i estaven a l’interior un curt espai de temps durant el qual es produïa la venda de droga. Així ho van confirmar les nombroses intervencions de marihuana fetes per la Guàrdia Urbana en les proximitats de l’associació.Per aquest motiu, es va establir un dispositiu policial durant el matí del passat divendres, per fer una entrada i registre al local investigat i al domicili del responsable del club. En els registres es van localitzar 830 grams de marihuana, una arma blanca prohibida i documentació relacionada amb la recerca.Als detinguts, dos homes de 25 i 37 anys, un d'ells amb nombrosos antecedents policials relacionats amb el tràfic de drogues, se'ls imputen els presumptes delictes de tràfic de drogues i associació il·lícita. Després de prestar declaració en seu policial es van posar en llibertat a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.