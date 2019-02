Una mala combustió de l’estufa de gas en un pis va provocar que els inquilins quedessin semiinconscients

Actualitzada 02/02/2019 a les 11:06

Dues persones van quedar intoxicades per una mala combustió de l’estufa de gas en un habitatge de Tarragona. Concretament, del número 8 del carrer Maria Cristina. Els bombers van rebre l’avís quan passaven dos minuts de les dotze i van activar tres dotacions.Per la seva banda, el SEM també va activar-se per a tractar els possibles afectats. Quan van arribar van trobar els dos inquilins intoxicats i en estat semiinconscient a causa del gas. El Sistema d’Emergències Mèdiques va decidir traslladar-los a l’Hospital Santa Tecla per a sotmetre’ls a una revisió i evitar ferides majors. Els bombers van ventilar el pis perquè la forta olor a gas desaparegués i no afectés a cap persona més.