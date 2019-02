Boada fa un 'últim sopar' amb un grup de tuitàires tarragonins

El propietari de Casa Boada reobre l'establiment per agrair la campanya de #TgnTT a favor de fer-lo pregoner

Actualitzada 01/02/2019 a les 11:57

Eduard Boada, el propietari del mític establiment famós pels seus entrepans i un dels referents més antics de la cultura de l'Slow Food a la ciutat de Tarragona, serà el pregoner de les pròximes Festes de Santa Tecla.Aquesta circumstància ja és coneguda des de fa algunes setmanes. En la decisió municipal d'escollir Boada va tenir molt a veure la campanya que es va impulsar per #TgnTT on es reclamava aquesta 'distinció' pel responsable de l'establiment que havia decidit abaixar la persiana del negoci.El col·lectiu de tuitaires tarragonins va fer créixer l'etiqueta #BoadaPregoner a les xarxes i finalment el consistori va recollir la iniciativa. Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde de la ciutat, va comunicar personalment l'elecció com a pregoner al propietari de Casa Boada.A manera d'agraïment, Casa Boada va tornar a obrir aquest passat dijous al vespre. Eduard Boada reobrir el bar, engegar novament la planxa i va convidar els integrants del col·lectiu #TgnTT per agrair-los la campanya que havien engegat a favor seu.No van faltar els entrepans, ni el vi. Però tampoc la màgia, que va posar sobre la taula, literalment, @magdvd000 i, és clar, va sonar l'Amparito Roca. Ho va fer mentre alguns dels assistents imitaven el carilló del Mercat Central.