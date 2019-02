La líder dels comuns, Carla Aguilar, es presentarà amb membres d'EUiA a les pròximes municipals

Actualitzada 01/02/2019 a les 17:45

Gonzalo Busqué, membre de Podem Tarragona i del Consell Ciutadà Municipal, nega que el partit estigui negociant amb En Comú Tarragona per formar una llista unitària per a les eleccions municipals del proper 26 de maig.La líder d'En Comú Tarragona, Carla Aguilar, va informar a Diari Més que encapçalaria la formació a les municipals i que el partit es trobava negociant la unió de Podem Tarragona per confeccionar una llista unitària, la qual compta amb membres d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).