L'Escola Arrabassada tindrà també institut per a alumnes de 12 a 16 anys

El consistori cedirà el solar a la Generalitat i preveu que el centre estigui enllestit el 2021, un any després d’acabar l’escola

Actualitzada 31/01/2019 a les 21:09

Segon Institut-Escola

El projecte d’Institut-Escola de l’Arrabassada avança en la seva tramitació i el pròxim ple de febrer l’Ajuntament votarà la cessió del terreny a la Generalitat per a construir el centre. L’institut s’aixecarà en un solar, ubicat al costat de l’escola l’Arrabassada que actualment s’està edificant.Amb aquest centre es compleix una reivindicació de veïns i l’Associació de Mares i Pares (AMPA) del col·legi. La zona de Llevant no disposa de cap institut i els alumnes de la zona estudien secundària a l’institut Antoni de Martí i Franquès, a escassos metres de la plaça Imperial Tarraco. «Ens permetrà descongestionar tot el centre de Tarragona a nivell de secundària obligatòria», subratlla el regidor d’Educació, Francesc Roca.«La cessió es farà oficial i està previst que l’institut estigui enllestit el 2021», assegura la directora de l’Institut Municipal d’Educació, Montserrat Fortuny. La regidoria d’Educació calcula que, un any abans, el 2020, l’escola ja estarà construïda. L’institut «coincideix amb la voluntat del Departament d’Ensenyament d’impulsar Instituts Escoles», assenyala el regidor, Francesc Roca, que remarca que Generalitat i Ajuntament treballen «de la mà». Les dues administracions estan d’acord en què la zona de Llevant necessita un centre de secundària.Amb aquest institut, la ciutat disposarà del seu segon Institut-Escola, després de l’ampliació dels estudis de secundària a l’escola Mediterrani, que va inaugurar l’any passat, durant el curs 2017-2018, els nous estudis d’ESO. «La pròpia ciutat entén que hem de revisar com tenim el mapa de centre i les propostes, de tal manera que no creem macro centres», explica Roca. La incorporació de secundària a l’escola de Campclar es va fer amb l’objectiu de lluitar contra l’abandonament escolar a causa de la situació geogràfica, facilitant als alumnes la continuïtat dels seus estudis, sense obligar-los a desplaçar-se a un altre centre escolar, lluny de la seva residència. Fa dos cursos, l’escola Mediterrani va incorporar una primera línia de 1r d’ESO i anirà incorporant cada any una nova línia fins a arribar a tenir les quatre línies de secundària.El regidor d’Educació i l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros havien de mantenir avui una reunió amb el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, que finalment, s’ha hagut de suspendre per problemes d’agenda del conseller. Aquesta trobada, apunta Roca, havia de servir per «establir un marc de col·laboració estable» entre les dues administracions per treballar junts. Entre les últimes mesures que preveu la regidoria d’Educació es troba la creació d’uns cursos específics per formar els conserges de les escoles.