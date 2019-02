L''àpat de Mediterrània al Solric' amb Nadal i Viñuales reuneix una setantena de persones

Els primers en engegar la iniciativa van ser els candidats del PDeCAT i Cs

Actualitzada 01/02/2019 a les 11:03

Una setantena de persones van participar en el tret de sortida dels ‘Els àpats de Mediterrània al Solric’, un projecte conjunt de Mare Terra Fundació Mediterrània i el Restaurant Solric que va tenir com a primers convidats dos candidats a l'alcaldia de Tarragona a les pròximes eleccions municipals.El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Rubén Viñuales, i el portaveu del grup municipal del PDeCAT, Dídac Nadal, van exposar les seves propostes pel futur de la ciutat i després es van sotmetre a les qüestions plantejades pels assistents.El president de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, ha obert l’acte fent un petita ressenya dels dos convidats. Per la seva banda, el copropietari del Solric, Francesc Ferreres, ha donat la benvinguda als participants i ha explicat que aquest esdeveniment neix amb la voluntat d’esdevenir una eina útil per a la ciutat.El primer en obrir foc ha estat Dídac Nadal. El portaveu del PDeCAT ha afirmat que Tarragona «té una manca d’autoestima molt important, i això ho hem de canviar. I perquè sigui possible, és necessari un nou lideratge, així com un canvi d’actitud i mentalitat radical».Nadal ha afirmat que cal modernitzar l’administració, una reforma substancial del model de neteja i un increment important del pressupost en participació ciutadana. I ha conclòs: «ens hem de creure que som capital i exercir com a tal. Cal que assumim el lideratge del Camp de Tarragona per ser la ciutat que ens mereixem».Posteriorment Rubén Viñuales, ha centrat la seva intervenció en la necessitat de promoure la marca Tarragona per incrementar el turisme. «Si jo sóc alcalde, una de les primeres decisions serà crear un departament de màrqueting. Perquè tenim un producte molt bo però un màrqueting molt dolent», ha argumentat.Viñuales ha incidit també en el concepte de proximitat. En aquest sentit, ha assegurat que «volem posar en marxa els consells de districte, que sens dubte és una eina necessària per a tots els veïns. L’administració ha de ser molt més propera i ha d’estar al servei de la ciutadania, i això a Tarragona no succeeix des de fa anys».Abans d’acabar el sopar-col·loqui, Ángel Juárez ha desvetllat que el protagonista del segon àpat serà l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que opta a tornar a ser escollit. La data encara està pendent de confirmació.