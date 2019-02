Es constitueix la taula per atendre els gairebé 400 menors no acompanyats de Tarragona

El perfil són nois d'entre 15 i 17 anys provinents del Marroc que estan sota la tutela de la Generalitat

Actualitzada 01/02/2019 a les 17:19

La taula territorial d'atenció als joves emigrats sols al Camp de Tarragona s'ha constituït aquest divendres. A les comarques de Tarragona hi ha 375 menors emigrants no acompanyats sota la tutela de la Generalitat que estan repartits en deu centres. El perfil és de nois d'entre 15 i 17 anys provinents del Marroc. La nova eina ha de servir per treballar de manera coordinada des dels diferents departaments de l'administració catalana, els ajuntaments i els consells comarcals per millorar l'acollida i la inclusió dels menors quan arriben a Catalunya.L'any passat van arribar a Catalunya més de 3.500 joves migrats sols i des de la Generalitat es va haver de fer una atenció d'emergència. Ara, i amb previsió que durant aquest 2019 la xifra de joves que arriben sols sigui igual o superior a la de l'any passat, s'ha elaborat l'Estratègia catalana per l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols.Per a la secretària d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Georgina Oliva, cal garantir la formació dels joves i incorporar-los al mercat laboral. «Són joves que han vingut per quedar-se a Catalunya i tenim la responsabilitat jurídica, però especialment moral, de poder acompanyar-los en la seva transició en la vida adulta perquè puguin ser ciutadans de ple dret», ha conclòs.La reunió, convocada pel delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, i liderada per la secretària d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Georgina Oliva, ha comptat amb la presència de representants dels municipis de més de 20.000 habitants i amb representants dels consells comarcals, entre d'altres.La taula territorial es reunirà periòdicament i convocarà diverses taules locals als municipis on ja acullen joves.