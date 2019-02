Els Bombers van acudir la setmana passada a Cala Romana per evitar que caigués l'arbre però les seves restes continuen al mateix lloc

La setmana passada els Bombers de la Generalitat van acudir a Cala Romana per talar un arbre que estava a punt de caure a causa del vent. En la seva actuació, els Bombers van tallar el tronc en branques per tal d'evitar el perill. Una setmana després, les parts de l'arbre continuen al mateix lloc, segons informa un lector del Diari Més.El lector crítica la deixadesa per part dels serveis de neteja de l'Ajuntament, els quals encara no han recollit les branques talades. Aquestes es troben obstaculitzant una sortida de vehicles.