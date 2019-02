Centenars de persones es concentren a la Imperial Tarraco en suport als presos polítics

La manifestació coincideix amb el dia en que els polítics han estat traslladats a les presons de Madrid per la celebració del judici per l'1-O

Actualitzada 01/02/2019 a les 20:15

Som milers de tarragonines i tarragonins concentrades davant la presó de TGN per denunciar la #FakeJustice espanyola.

Omplim els carrers per deixar ben clar q no acceptem aquest judici q vol criminalitzar el dret a l’autodeterminació.

L'autodeterminació és un dret, no un delicte! pic.twitter.com/hC0xQ5uVZg — ANC Tarragona (@ANCTarragona) 1 de febrer de 2019

Centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda a les 19.30 hores davant la Subdelegació del Govern per donar suport als presos polítics. La manifestació ha estat convocada per diferents col·lectius independentistes, entre ells ANC, els CDR i l'Assemblea Nacional, per mostrar el rebuig dels ciutadans al judici per l'1-O, que començarà el proper 12 de febrer.Els manifestants s'han dirigit cap a l'antiga presó de Tarragona i han tallat l'avinguda de l'Argentina, on han llegit un manifest.Les concentracions també s'han convocat a Reus, Valls, Amposta, Tortosa, Gandesa, entre d'altres municipis sota el lema 'L'autodeterminació és un dret, no un delicte'.Les manifestacions s'han celebrat el dia en que s'han traslladat als centres penitenciaris de Madrid els líders polítics empresonats en motiu de la celebració del judici per l'1-O. Els líders independentistes han sortit passades les 9 hores de la presó de Brians 2 tots junts en un sol vehicle de camí a Madrid. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han viatjat en un autocar de la Guàrdia Civil, que ha agafat el relleu dels Mossos d'Esquadra pel que fa a la custòdia del presos.Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa han arribat a les quatre de la tarda a la presó d’Alcalá Meco mentre que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ho han fet passades les cinc de la tarda a Soto del Real.El trasllat és previ a l’inici del judici oral contra tots ells per l’organització de referèndum de l’1-O, que segons ha donat a conèixer aquest mateix divendres el Tribunal Suprem obrirà les seves sessions el pròxim dimarts 12 de febrer.