Carla Aguilar encapçala la llista d'En Comú Tarragona

La formació negocia amb Podem per formar una llista unitària en les municipals del 26 de maig

Actualitzada 31/01/2019 a les 21:38

L’activista tarragonina Carla Aguilar encapçalarà la llista d’En Comú Tarragona a les properes eleccions municipals del 26 de maig. La formació va celebrar el dimecres unes eleccions primàries en les quals Aguilar va sortir com a guanyadora amb una àmplia majoria amb 43 vots afirmatius i un vot nul.La llista, formada per un total de 14 noms, incorpora noms d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) com Teresa Fortuny i compta amb el suport de Guanyem Tarragona. El proper pas de la llista és sumar esforços amb Podem en una candidatura unitària. Aquesta decisió, però, haurà de ser fruit d’una nova votació entre les dues formacions, que ara mateix mantenen converses per arribar a aquest objectiu.Aguilar evitava ahir donar detalls sobre possibles propostes per a la ciutat i explicava que el contingut del programa electoral s’haurà de decidir de manera «col·laborativa». «Hi ha qüestions sobre els drets fonamentals que s’han de millorar», assenyala.La llista no contempla cap nom d’Iniciativa Verds, l’espai que En Comú Tarragona espera ocupar i, de fet, ampliar al ple municipal de l’Ajuntament. Aquest fet va causar malestar entre els verds, que no entenen la decisió. Aguilar assegura que es va obrir les portes a ICV. «Si hi ha persones que no hi són és perquè no van voler ser-hi», subratlla l’activista que, tanmateix, afegia que no hi ha cap «porta tancada» a ningú que vulgui formar part de la llista.«És una llista molt equilibrada i potent formada per gent dels moviments socials, associacions, veïns i sindicats», assegura Aguilar. La futura candidata a l’Ajuntament opina que calen propostes per resoldre el dia a dia de la ciutadania i que, per això, «tocarem l’economia».Aguilar, de 32 anys, és professora universitària de Sociologia i treballa en la seva tesi doctoral sobre la igualtat de gènere en l’àmbit laboral. Des dels 15 anys s’ha implicat en el món de l’activisme i ha participat en el Sindicat d’Estudiants i va ser una de les impulsores del moviment 15M.Davant la crítica d’ICV per l’elecció d’una persona que no tenia experiència prèvia en cap partit polític, Aguilar respon: «per experiència política entenc participar en política. Fa anys dic la meva i m’organitzo per canviar la societat». L’actual portaveu d’ICV al consistori, Arga Sentís va anunciar el passat febrer que abandona la política i no es presentarà a les eleccions.