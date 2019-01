Sageta de Foc assegura que la Urbana menteix sobre la detenció de tres persones per fer pintades

Titlla l'actuació policial de «persecució política»

El Casal Sageta de Foc ha denunciat que la Guàrdia Urbana de Tarragona menteix sobre la detenció de tres persones, aquesta mitjanit, com a presumptes autors de diverses pintades a carrers de la ciutat. Des de l'entitat asseguren que els arrestats, que pertanyen a l'Esquerra Independentista, no portaven cap esprai en el moment de la detenció, com asseguren fonts policials.A més a més, expliquen que els tres detinguts, un home i una dona de 35 anys i un altre home de 65, van reclamar als agents que l'acta no recollís aquesta informació però que aquests es van «negar a discutir sobre aquest fet». Per aquest motiu, critiquen l'actuació policial i la titllen de «persecució política per part del mateix cos així com del govern municipal a les persones que treballen per transformar la ciutat».Les pintades van aparèixer a la caseta de subministrament elèctric de la plaça Corsini, al carrer Fortuny, a la Rambla Nova i a l'avinguda Estanislau Figueras.