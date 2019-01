Roldán (Ciutadans): «No callarem davant del separatisme intolerant»

L'Audiència de Tarragona jutja un home que la va insultar a Twitter per un delicte d'amenaces

El jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona jutja avui un home acusat d'un delicte d'amenaces per haver insultat la diputada de Ciutadans Lorena Roldán a Twitter el passat agost. «Estem farts d'aquest separatisme intolerant. Són amenaces que ens fan per les nostres idees, per defensar la igualtat, la llibertat i la unió a Catalunya», ha afirmat Roldán aquest matí, abans d'entrar al judici.Després d'una entrevista a un mitjà de comunicació, en un missatge a la xarxa social, un usuari va animar a Roldán a anar a la comarca d'Osona per donar-li «dues hòsties» i tirar-li purí. «Com es pot ser tan mala puta. Voleu estabilitzar amb comandos feixistes de cara tapada? Vine a Osona també, t'estabilitzarem a la nostra manera, i a banda de les dues hòsties, us ruixarem amb purí, la vostra fragància original, porca», va piular l'acusat.Roldán ha assegurat que no pensa «callar» davant d'aquestes amenaces i ha acusat als partits independentistes de «treure pit» i «enorgullir-se» davant d'aquests fets «com ho ha fet l'alcalde de Torroella de Montgrí», després que un regidor del poble de Ciutadans fos agredit en un acte. «Què ha de passar perquè els separatistes reconeguin la fractura social que han generat?», s'ha preguntat Roldán.L'autor de la piulada s'enfronta a un delicte lleu d'amenaces que pot comportar d'un a tres mesos de multa.