La URV programa diverses jornades de portes obertes

Se celebraran el 6 de febrer, el 16 de març i el 10 i 27 d'abril

Actualitzada 31/01/2019 a les 17:51

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha organitzat quatre jornades de portes obertes per visitar les seves instal·lacions i informar-se dels ensenyaments que s’ofereixen. Aquestes se celebraran els dies 6 de febrer i 10 d'abril adreçades als futurs estudiants i centres de secundària, i els dies 16 de març i 27 d'abril, on també hi podran assistir les famílies.Els responsables dels ensenyaments i estudiants dels últims cursos de grau de la URV guiaran als assistents per les instal·lacions, com ara les aules, els CRAI i els laboratoris, i també els oferiran la possibilitat de participar en tallers i veure demostracions per conèixer els continguts dels estudis i la seva aplicabilitat.Les Jornades de Portes Obertes que es faran el proper dimecres 6 de febrer seran al campus Catalunya, el campus Sescelades, el campus Bellissens i el campus Vila-seca, que tornaran a obrir-se els altres tres dies de portes obertes. El campus Terres de l’Ebre obrirà les portes als estudiants de secundària el 16 de març i el 10 i el 27 d’abril. La seu del Baix Penedès farà les portes obertes el 16 de març.Per assitir-hi cal consultar els horaris de les visites de cada facultat al web de les Jornades de Portes Obertes i inscriure-s’hi