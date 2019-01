La TAP acollirà una exposició de tractors històrics internacionals

La majoria van ser construïts abans de 1940

Actualitzada 30/01/2019 a les 21:35

Del 15 al 17 i del 21 al 24 de març, la Tarraco Arena reunirà, per primera vegada a Catalunya, una cinquantena de tractors clàssics internacionals. L’Exposició de Tractors Històrics ofereix l’oportunitat de conèixer, de primera mà, l’evolució del vehicle que, a partir del segle XIX, va revolucionar la mecanització del treball agrícola. L’esdeveniment servirà també per donar a conèixer al públic assistent part de la col·lecció de José Luis Ortiz, que des de fa 20 anys es dedica al col·leccionisme de tractors històrics.L’exposició mostra una gran varietat de tipologies de maquinària, tant pel que fa a la tècnica com l’estètica, i desgrana la història particular, les dades de fabricació i les anècdotes vinculades a cada vehicle. Els tractors de la col·lecció provenen de diferents països com Alemanya, França, Espanya o els Estats Units, i la majoria van ser construïts abans de 1940. Destaquen, per antiguitat i exclusivitat, un motor estacionari de vapor alemany de la marca Lanz, fabricat el 1908, un Port Huron estatunidenc de 1912, dos tractors de la marca Lanz, de 1924 i 1932, destinats al transport en carretera i a l’exèrcit alemany, i nou tractors d’un cilindre fabricats l’any 1936 per l’empresa italiana Landini.L’horari de visita de l’exposició serà, els dies 15 i 21 i 22 de març, des de dos quarts de 6 de la tarda fins a dos quarts de 9 del vespre, i 16 i 17 i 23 i 24 de març, des de les 11 del matí i fins a les 9 de la nit, ininterrompudament. Convé remarcar que la jornada del 17 de març estarà condicionada per la celebració dels Tres Tombs, una festa tradicional de la qual la Tarraco Arena en serà enguany escenari protagonista. Les entrades tenen un preu de 8 euros, i ja es poden adquirir a través del lloc web de la TAP. Els socis del Club Super3 entraran gratis.