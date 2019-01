La proposta 'Quan els projectes parlen: la peça del mes' engega la seva 2a edició

L’aparador de la Casa Castellarnau presentarà deu peces de la col·lecció municipal que recorren diversos períodes històrics de Tarragona

El Museu d’Història de Tarragona posarà en marxa, demà divendres 1 de febrer, la 2a edició de la proposta divulgativa Quan els objectes parlen: La peça del mes. Durant aquest 2019, s’exposarà al pati de la Casa Castellarnau, cada mes, un objecte de la col·lecció municipal en una vitrina, juntament amb un cartell que explica la seva singularitat. A més, el primer dimecres de cada mes a les 18h es farà una presentació de la peça oberta al públic i gratuïta al mateix pati.En total s’exposaran deu peces que recorreran diferents períodes de la història de Tarragona, com l’època romana, el setge de la guerra del Francès i la prolífica indústria del vi del segle XIX, entre d’altres. L’únic més en què no s’exposarà cap objecte serà durant l’agost.La programació s’inaugura el febrer amb una peça de marbre cisellat amb una inscripció funerària romana que recorda a Melpomene, una jove esclava. Va ser trobada a l’entrada de Tarragona, vora la via Augusta, i permetrà explicar les pràctiques funeràries com una de les expressions de la societat romana. El dimecres 6 de febrer a les 18h es farà la presentació oberta i gratuïta.A més de l’exposició al pati de la Casa Castellarnau, s’editarà una postal per cadascuna de les peces amb la imatge i la descripció que es lliurarà a tots les persones que assisteixin a les presentacions.Cal dir que aquesta iniciativa va començar l’any passat i ha tingut «una molt bona acollida», tal com ha afirmat la regidora de Patrimoni, Begoña Floria, qui ha explicat que la proposta té com a objectiu «generar interès per la història i apropar el ric patrimoni del fons del Museu d’Història a la ciutadania».