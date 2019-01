L'Ajuntament de Tarragona obre un expedient sancionador a la discoteca Bloomsbury

Segons el consistori, el local no ha presentat el «control periòdic favorable de les mesures de so i no ha adoptat les mesures correctores»

L’Ajuntament de Tarragona va obrir el passat 4 de desembre un expedient sancionador a la discoteca Bloomsbury, ubicada al carrer Major, per incomplir els requeriments relacionats amb les mesures del so. Es tracta d’un expedient administratiu, sobre el qual el negoci pot recórrer. De moment, no hi ha cap sanció econòmica imposada.El cas es remunta al passat 3 d’octubre de 2018, quan el consistori va ordenar al local que adoptés «una sèrie de mesures correctores» i que «aportés el control periòdic favorable de l’activitat». Gairebé dos mesos després, el 27 de novembre, el govern municipal va tornar a requerir a la discoteca Bloomsbury aquestes mesures, aquest cop, posant un termini d’un mes per a fer-ho. En aquell moment, el local ja va obrir un expedient sancionador per l’absència de resposta en una de les peticions. Finalment, el 4 de desembre, s’interposa un altre expedient sancionador per «l’incompliment del requeriment del control periòdic i de l’adopció de mesures correctores ordenades».L’Àngel, un dels socis de l’establiment, exposava ahir a aquest diari les raons d’aquest expedient. «El que ha fallat, algun dia, és el dispositiu que emmagatzema les dades relatives al so», explicava. Segons aquest empresari, el limitador, el dispositiu que controla que el local no excedeixi els 92 dB de so permès funciona correctament. A més, assegura el dispositiu que ara mateix no funciona estarà arreglat la setmana que ve.Fonts de l’Ajuntament expliquen que aquest expedient seguirà el curs administratiu corresponent. Davant d’aquesta situació, pot ser que l’expedient s’arxivi, o bé, s’interposi una sanció econòmica al negoci d’entre 1.001 a 10.000 euros.Una veïna, que viu just a sobre de la discoteca Bloomsbury, va portar les molèsties, que segons ella pateix a causa del soroll del local a la Fiscalia. El 10 de desembre E.A.P demanava el tancament provisional del negoci pel «soroll» de la discoteca i acreditava un informe clínic, segons el qual la dona pateix ansietat i ha de prendre medicaments per dormir. L’Àngel, explicava, aleshores, que l’establiment registra el màxim de decibels permesos. El regidor Milà explicava aquest dilluns, després del ple, que alguns locals de la Part Alta, ubicats en edificis antics, tenen dificultat per aïllar de manera correcta el so.El regidor de Patrimoni Municipal, Josep Maria Milà, anunciava el passat 22 de gener la prohibició d’obertura de bars musicals i discoteques a la Part Alta, a través de la modificació del Pla General. Amb aquesta modificació, el consistori va desestimar les al·legacions del sector de l’oci nocturn que demanaven carta blanca al barri.La plataforma Farts de Soroll celebra aquesta decisió de l’Ajuntament, però demana el tancament dels actuals locals de la zona. El portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Pau Ricomà, es referia al suposat soroll de la Part Alta a causa dels locals de nit. «La Part Alta no es pot convertir en un polígon d’oci, s’ha de regenerar. Estem a favor de la cultura, no del soroll. Cal potenciar la política de mediació i millorar la convivència al barri», explicava Ricomà al plenari municipal.