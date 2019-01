L'Ajuntament de Tarragona convoca el concurs Relats de Dones i el de Còmics per la Igualtat

Es duen a terme en motiu del Dia Internacional de la Dona

Actualitzada 31/01/2019 a les 13:57

L’Ajuntament de Tarragona ha convocat el concurs literari Relats de Dones i el concurs Còmics per la Igualtat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març.La finalitat d’aquests concursos és, d’una banda, impulsar les aportacions de les dones a l’espai literari i cultural de la ciutat i, de l’altra, incorporar a l’àmbit cultural una visió no sexista ni androcèntrica, potenciant d’igual manera la creació artística de dones i homes i la seva divulgació.Al concurs literari Relats de Dones hi poden participar dones majors de 16 anys, mentre que al concurs de Còmics per la Igualtat qualsevol persona major de 16 podrà presentar la seva obra al concurs.Els tres primers premis dels Relats estan dotats amb 500 euros, 200 euros i 100 euros i el de Còmic compta amb un sol premi de 300 euros.El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 24 de febrer a les 24 hores.