ERC dividirà la ciutat en cinc consells de districte si governa

El candidat republicà, Pau Ricomà, defensa posar més comissaries i policia de proximitat

Actualitzada 30/01/2019 a les 22:03

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vol conèixer l’opinió i les preocupacions dels veïns de Tarragona i «prendre nota» Amb aquesta finalitat, i en el marc del cicle Volem escoltar la teva veu, ahir va fer una trobada al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. La primera sessió va ser a Sant Salvador, a les que van seguir les de Bonavista i Torreforta.El portaveu d’ERC a l’Ajuntament i candidat per aquesta formació a les eleccions municipals, Pau Ricomà, va dir que, «si guanyem les eleccions, dividirem la ciutat en cinc consells de districte i, en cada un d’aquests, s’obrirà una comissaria perquè som partidaris de la policia de proximitat». Els consells «aniran més enllà d’un barri, unirà diverses zones, i la finalitat és que les entitats es puguin reunir un cop al mes amb tots els partits amb representació a l’Ajuntament». Ricomà va apuntar que, d’aquesta manera, els polítics «podran conèixer millor les problemàtiques i necessitats dels barris».Abans d’iniciar el torn de preguntes, Ricomà va dir als presents que el cinc per cent dels habitatges de Tarragona «estan ruïnosos, no s’hi pot viure, i el que s’ha de fer és fer del Francolí l’eix vertebrador de la ciutat de la unió dels barris amb el centre, en comptes de promocions com la de la Budellera, o cuidar més espais com l’Anella Verda, on hi ha problemes amb els abocadors il·legals». En aquest punt, va recordar que Sant Pere i Sant Pau «està a les portes de l’Anella».Ricomà també va dir que «no té cap sentit que els centres cívics tanquin a les 8 del vespre, quan molta gent surt de treballar a les 7 de la tarda i, per tant, no els poden utilitzar».Per la seva banda, els veïns van posar especial èmfasi quan van plantejar temes com el de la neteja o la situació de la plaça de la cinquena promoció. Una veïna va apuntar que «he estat divuit anys vivint fora de Sant Pere i Sant Pau i, quan he tornat, he trobat el barri molt degradat». Un altre veí va dir que «fa dos anys que truco a l’Ajuntament per demanar una paperera i no hi ha manera que la posin». Un dels presents li va replicar dient que «en aquest barri no veiem l’alcalde i un dia que me’l vaig trobar al centre li vaig dir que Tarragona està bruta i fa pena».Als veïns assistents a la trobada no els agrada la proposta de gratuïtat de l’autobús de l’EMT. «El que haurien de fer és millorar les línies, perquè jo, per anar a Bonavista, trigo 55 minuts perquè tots els autobusos passen pel centre de la ciutat», va apuntar.