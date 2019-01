El Club de Pensionistes de la Casa del Mar vol fer donació d'ordinadors

L’entitat els posa a l’abast de centres escolars i entitats socials que puguin estar interessades

Actualitzada 30/01/2019 a les 21:24

El Club de Pensionistes de la Casa del Mar disposa d’uns ordinadors que ja no utilitza i que vol que tinguin una nova vida. Per aquest motiu, el president de l’entitat, Cèsar Griñó, va informar ahir a aquesta redacció que «els ordinadors ens els van donar en el seu dia i ara en tenim d’altres, per la qual cosa ens agradaria que poguéssim fer-ne ús col·legis o entitats socials que, per exemple, tenen tallers d’informàtica dirigits a gent gran». En total, són cinc ordinadors «que nosaltres hem fet servir fins al moment en què els hem renovat».Griñó va apuntar que les entitats que puguin estar interessades poden posar-se en contacte amb el Club de Pensionistes a la Casa del Mar, els dilluns, dimecres i divendres, d’11 a 13 hores.Per altra banda, Griñó va informar que demà, divendres, l’entitat ha organitzat un acte «al que hem convidat a tots els partits polítics», amb la finalitat de donar per inaugurat el curs d’activitats que es duran a terme aquest any. El Club de Pensionistes de la Casa del Mar té més de 400 socis, que paguen una quota anual de 10 euros, i organitza tallers com els de gimnàstica, pilates o ball. Griñó va informar que «estem treballant per poder fer un taller de memòria, que seria molt positiu per als nostres associats». L’únic fre per poder disposar d’aquest taller és que «necessitem un espai, ja que la sala que utilitzem la compartim amb altres entitats que, com la nostra, tenen la seva seu a la Casa del Mar», va apuntar el president del Club del Pensionista.