Casado: «El PP ha tret els llaços grocs de l'espai públic de Tarragona»

El líder estatal del Partit Popular visita l’Amfitreatre amb el candidat José Luis Martín i diu que «cal posar ordre i això passa per aplicar el 155»

Actualitzada 31/01/2019 a les 20:44

Atacs a Pedro Sánchez

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha visitat avui Tarragona per mostrar el seu suport al candidat a l’alcaldia de la ciutat en les municipals de maig de la seva formació, José Luis Martín, «perquè estem de precampanya i recorro totes les províncies d’Espanya per parlar dels nostres projectes». Casado ha fet aquesta declaració a l’Amfiteatre de Tarraco minuts abans de ser rebut per l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros a la plaça de la Font.El dirigent conservador ha dit que, gràcies a l’acció política del PP, en el govern de la ciutat junt amb el PSC, «a Tarragona vam treure els llaços grocs, com els que es van posar a la Muralla, i no s’ocupa l’espai públic per fer propaganda independentista». El líder estatal dels populars ha afirmat que «s’ha de respectar la neutralitat de l’espai públic i de les institucions» i ha posat Tarragona com a exemple.En clau electoral, Casado ha assegurat que «a Tarragona som l’alternativa i el nostre partit pot dir als catalans i als espanyols que els independentistes no són majoria i ho podrem veure a les municipals» que se celebraran el pròxim 26 de maig.En un altre àmbit, i a les portes del trasllat dels polítics presos a Madrid per ser jutjats, Casado ha emfatitzat que «em preocupa que a Catalunya hi hagi un règim penitenciari que s’aplica segons la persona que siguis», en referència als polítics empresonats. En relació a la decisió del president de la Generalitat, Quim Torra, d’acomiadar els polítics presos, el president del Partit Popular ha comentat que el que hauria de fer Torra «és complir la llei i no malversar fons per ajudar a Puigdemont i per fer propaganda als mitjans públics catalans». Casado no ha dubtat a dir que, a Catalunya, «es coarta la llibertat» i, davant d’aquest escenari, la resposta ha de ser «posar ordre, i això implica aplicar l’article 155, l’estatut i la Constitució». «El PP és majoritari al Congrés i al Senat, que és la cambra –aquesta darrera– on s’ha de votar el 155», ha recordat.Pablo Casado no s'ha oblidat d’atacar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, del qual ha dit que «governa amb el suport dels independentistes i dels podemites». El dirigent conservador també ha qüestionat l’enquesta que el CIS ha fet pública avui, que dóna guanyador de les eleccions generals al PSOE, si ara se celebressin, mentre que el PP baixa fins a la quarta posició i se situa per darrere de Ciutadans i Podem. En aquest context, Casado ha assegurat que «el CIS atempta contra el respecte institucional». «Estic fart de comentaris d’un govern zombi i incapaç d’aprovar uns pressupostos, i el que ha de fer Sánchez és convocar eleccions», ha apuntat Casado, per subratllar que «si el CIS dóna tan bons resultats al PSOE, com és que Sánchez no convoca unes eleccions que nosaltres, que suposadament anem cap enrere, li demanem».Casado, que ha vingut a Tarragona acompanyat de l’exministra de Sanitat Dolors Montserrat i del president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha visitat l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, del PSC i soci de govern dels conservadors a l’Ajuntament de Tarragona en la legislatura que acaba el maig vinent.