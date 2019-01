USITAC confia que la possible creació d'un CUAP no sigui per motius electorals

L’any 2017 la Comissió de Salut del Parlament va donar el vistiplau al centre d’urgències primàries

La Plataforma per la Sanitat pública demana una unitat per a ostomitzats La segona reunió de la Plataforma per a una Sanitat Pública de Qualitat, celebrada ahir a la seu de Mediterrània, va comptar amb la participació de Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, a qui es va demanar la creació d'una Unitat d'Ostomia, amb seu...

La Unió Sindical Independent de Treballadors de l’Administració de Catalunya (USICAT), va mostrar ahir la seva satisfacció per l’anunci que el director de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, va fer el dilluns en el decurs d’una trobada amb la Plataforma per una Sanitat Pública de Qualitat. Descarrega va referir-se al projecte d’habilitar un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) al CAP Tarraco. La informació la va desvetllar el portaveu de la citada entitat, Ángel Juárez. Alfred Maza, membre del sindical USICAT, va manifestar a aquesta redacció que «nosaltres demanem un CUAP des del 2017, any en què, també, la Comissió de Salut del Parlament va donar el seu vistiplau, amb tots els vots a favor i l’abstenció del PDeCAT». Maza va recordar que «el conseller Antoni Comín va dir que no es podia obrir el CUAP perquè no hi havia diners». «Nosaltres –va afegir– reclamem els CUAP des que el conseller Boi Ruiz va tancar els centre d’urgència de primària», va dir Maza, qui confia que «les paraules de Descarrega no siguin perquè hi ha eleccions».