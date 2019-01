Una tarragonina protagonitza un documental sobre la Síndrome de Williams-Beuren

S’ha posat en marxa un micromecenatge per finançar l’audiovisual, produït per la reusenca Millennials Films

Actualitzada 30/01/2019 a les 13:20

L’Anna, tarragonina de 26 anys, és la protagonista de la pel·lícula documental La vida con Williams, que du a terme la productora reusenca Millennials Films. L’audiovisual mostra una història de superació, ja que parla de la Síndrome de Williams-Beuren, una malaltia amb la qual conviu la protagonista. Per tal de finançar la pel·lícula, Milennials Films ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de verkami.com.En aquest documental es mostra com és el dia a dia de l’Anna, que viu amb la seva família a Tarragona. Ella conviu amb la síndrome Williams-Beuren, que es produeix per una pèrdua de material genètic al cromosoma 7. Està caracteritzat per uns trets facials típics, discapacitat intel·lectual lleu o moderada, hipercalcèmia i el 75% presenten estrenyiments (estenosi) en alguns vasos. També hi intervenen especialistes com psicòlegs o professionals de la musicoteràpia.La pel·lícula està dirigida per Emanuel Munteanu, fundador de la productora i qui també exerceix com a coguionista. El seu objectiu és donar a conèixer la síndrome de Williams-Beuren, totalment desconegut en la nostra societat.