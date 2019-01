Treuen un disc per ajudar als gats del carrer de Tarragona

El disc té un objectiu solidari i inclou dotze cançons que parlen sobre la vida dels gats de carrer

Crítica al paper de les administracions

Carlos Sánchez és l'autor novell d'un disc dedicat als gats que sobreviuen a les colònies del carrer. Sota el títol El loco de los gatos, hi ha un iniciativa única a la província de Tarragona donat que malgrat les entitats de protecció animal s’esforcen en realitzar iniciatives per recaptar fons amb els que ajudar els gats urbans, fins ara no s’havia apostat per aquest format.El disc inclou dotze cançons que parlen sobre la vida dels gats de carrer, les seves dificultats, perills i la importància de les adopcions i les segones oportunitats: El nacimiento, Bajo la lluvia, Una historia de la calle, El abandono o Siete vidas són alguns dels títols de les diverses peces cantades o instrumentals que integren el CD, títols que volen dibuixar la realitat d'aquests animals des d'una vessant musical i poètica.El Loco de los gatos té com objectiu «conscienciar la gent sobre la importància que té posar el nostre granet de sorra per ajudar els gats que malviuen als carrers» explica Carlos Sánchez. El disc es pot descarregar en més de 80 plataformes digitals com Amazon, iTunes, YouTube Music, entre d’altres... però tal i com remarca el seu autor, l'edició física del CD inclou un llibret de 16 pàgines amb espectaculars fotografies de gats i textos relacionats amb cada cançó elaborats per ell.Carlos Sánchez, el nom artístic del qual és Carlos de Marte, vol aprofitar el disc per fer una crítica a les administracions públiques i apunta que «cal que les persones que treballen en els ajuntaments comprenguin que les associacions felines fem una gran tasca social que no valoren, no som associacions dedicades al lleure, el que fem no és divertit, som persones que dediquem el nostre escàs temps i els nostres propis diners a ajudar a uns animals que ho necessiten. Carlos apunta també que «és per tota aquesta deixadesa i indiferència per part dels ajuntaments que les persones amb un mínim de sensibilitat i compassió no podem mirar cap a un altre costat i hem d'actuar».Explica que amb el disc ja han pogut ajudar en un cas concret, donat que es va poder pagar la factura d’una gata recollida del carrer que va implicar una factura de més de 700 euros per poder salvar-la, i es va gestionar a través d'una entitat protectora.En el disc, han participat diferents professionals del món de la música de manera altruista o per un preu simbòlic. L’edició física del CD es pot trobar també al Restaurant El Vergel i a la botiga de discs Arsis de Tarragona.