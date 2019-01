L'Amfiteatre acollirà un Viacrucis la vigília de la beatificació de Mullerat

El 23 de març la Catedral de Tarragona serà escenari, per primera vegada, d’un acte d’aquestes característiques

L’Amfiteatre de Tarraco serà escenari de la celebració d’un Viacrucis, el divendres 22 de març, en la vigília de l’acte de beatificació de Marià Mullerat, que tindrà lloc a la Catedral de Tarragona a partir de les 11 hores del matí i al qual s’espera la presència de prop de 1.200 assistents. La beatificació de Mullerat, primera que es farà a la Catedral, serà presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants.Com a conseqüència de la capacitat del temple tarragoní, les persones interessades a participar s’hauran d’acreditar prèviament, de manera gratuïta, a les parròquies de la diòcesi o mitjançant el correu electrònic beatificaciomullerat@arqtgn.cat . En aquest darrer cas, la persona haurà de facilitar el nom i els dos cognoms, així com la seva parròquia de referència.La mesura ha estat adoptada amb la finalitat de garantir que tots els assistents tinguin el seu seient reservat i, també, per mesures de seguretat, ja que l’aforament del temple és limitat. L’acreditació es podrà sol·licitar fins al 28 de febrer i, a partir de l’11 de març, es començaran a enviar les respectives invitacions per correu electrònic, segons ha fet públic l’Arquebisbat de Tarragona.Els actes amb motiu de la beatificació de Marià Mullerat finalitzaran el diumenge 24 de març, amb una missa d’acció de gràcies oficiada per l’arquebisbe Jaume Pujol i que se celebrarà a la parròquia de Sant Jaume Apòstol de la localitat lleidatana d’Arbeca (Garrigues), on va morir assassinat Mullerat.Marià Mullerat va néixer a Santa Coloma de Queralt el 1897 i va morir a Arbeca el 1936, en el decurs de la Guerra Civil. Mullerat va exercir la professió de metge i va ser alcalde d’Arbeca. El seu procés de beatificació es va iniciar el 2003.Mullerat va pertànyer a una família molt vinculada a la política, la medicina i el món de l’empresa. Dels seus germans, Josep va ser alcalde de Tarragona i diputat a Corts, Joan va ser metge a Santa Coloma de Queralt i Ricard empresari de la construcció a la mateixa població de la Conca de Barberà.Entre les moltes activitats que va dur a terme, Marià Mullerat va fundar la revista L’Escut, un quinzenari local escrit en català entre els anys 1923 i 1926. La publicació va incloure, a més d’informacions locals i de l’àmbit estatal i articles d’història, escrits i poemes d’autors com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Joan Amades, Josep Carner o Joan Maragall, entre altres autors de l’època en què li va tocar viure.El Complex Educatiu de Tarragona va acollir l’octubre de 2013 la beatificació més nombrosa mai feta per l’Església. Un total de 522 persones, 147 de les quals de les comarques tarragonines, van ser beatificades en un acte que va comptar amb la presència de prop de 25.000 assistents. Els 522 nous beats van morir entre els anys 1934 i 1939 per la defensa de la seva fe religiosa. En l’acte van participar 8 cardenals i 104 bisbes.