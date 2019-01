L'Ajuntament elabora un perfil de conserge escolar i prepara cursos per formar-los

Actualment els centres tenen una ràtio d’1,5 conserges per centre i la intenció del consistori és arribar a tenir-ne 2

Actualitzada 29/01/2019 a les 20:44

Reunió amb la Generalitat

La regidoria d’Educació treballa amb els directors de les escoles de la ciutat per elaborar un perfil concret de conserge. Els actuals professionals, que també treballen a altres equipaments com ara l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) o els museus, que no compleixin aquest perfil hauran de fer uns cursos formatius concrets que el consistori prepara amb estreta col·laboració amb els docents.«Un conserge ha de saber comunicar-se. No fa les mateixes feines un conserge d’un museu que el d’una escola», explica la directora de l’Institut Municipal d’Educació, Montserrat Fortuny. «Ha de rebre la gent que ve, les empreses, derivar a la persona indicada, atendre els alumnes, els pares, etc», segueix. Aquests cursos hauran d’estar també consensuats amb els sindicats.Fortuny assenyala que l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros està molt «sensibilitzat» amb la formació dels conserges i que la intenció és tenir enllestit aquests cursos abans d’acabar el mandat, és a dir, abans de les eleccions municipals del 26 de maig. «És la persona que fa d’enllaç entre els centres i l’Ajuntament que ens permet conèixer què passa a les escoles», afirma Fortuny.Les escoles estan obligades a tenir, almenys, un conserge, en horari lectiu, que acostuma a comprendre un període de temps d’entre les 7.30 hores a les 16-17 hores. El regidor d’Educació, Francesc Roca, assegura que l’Ajuntament treballa per «consolidar» l’actual ràtio d’1,5 conserges als centres, però també per arribar a tenir-ne 2. D’aquesta manera, els centres podrien cobrir, també, l’horari extraescolar. És el compromís que van adquirir l’alcalde Ballesterios i el regidor Roca el passat desembre en una reunió amb els centres.El passat 21 d’octubre, aprofitant una visita del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, a la ciutat, representants d’escoles i membres d’associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) van reunir-se amb el titular de la Generalitat per demanar més conserges als seus centres i més recursos pel manteniment dels centres educatius.En una reunió informal entre el conseller i representants de les escoles, en què també hi va participar el regidor municipal d’ERC, Jordi Fortuny, els centres també van reclamar a la Generalitat més personal de suport per a la inclusió social. Fortuny explicava, aleshores, que fa anys les escoles de la ciutat disposaven de dos conserges. La vigilància i el manteniment de les escoles municipals recau sobre els ajuntaments. Segons el republicà, els centres amb més problemes de manteniment són les escoles El Miracle, Torreforta i La Floresta. En aquest últim, la direcció va suspendre les classes el passat 25 de setembre, després que un tros de la cornisa es desprengués. Roca explica que una auditoria del col·legi d’arquitectes recomana actuacions per «preveure riscos» i contribuir a l’eficiència energètica. «Ara estem en fase d’executar una sèrie d’obres», afegeix. En casos com els de la cornisa, explica, de vegades influeixen factors externs com la pluja i el vent que no es poden preveure en una auditoria.