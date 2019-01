L'Ajuntament asfaltarà l'aparcament de terra de la Savinosa abans de l'estiu

El pàrquing dissuasiu de l’avinguda de Roma estarà llest en un termini de trenta dies

Actualitzada 29/01/2019 a les 20:37

La zona d’aparcament de vehicles que hi ha en les proximitats de la platja Savinosa deixarà de ser de terra abans que arribi aquest estiu, segons va informar ahir l’Ajuntament de Tarragona. L’ampli espai que ocupa i que discorre en paral·lel entre el traçat del ferrocarril i el carrer Tomàs Forteza, és utilitzat per centenars de conductors, de manera especial durant la temporada de banys. Amb aquesta actuació, s’eliminarà la pols que aixequen els vehicles que circulen per l’interior de l’aparcament i que s’acumula en aquests. A més, es pintaran les places destinades als cotxes i es reordenarà la circulació.Per altra banda, les 235 places d’aparcament que es crearan a l’altra banda del pont del Francolí a l’avinguda de Roma, en un tram de carretera obsoleta que l’Estat ha traspassat a l’Ajuntament, entraran en servei en el termini d’un mes. El pressupost destinat a l’adequació de l’espai és de 38.000 euros, segons va informar a aquesta redacció el regidor de Mobilitat, Josep Acero. El projecte preveu un pas de vianants i la instal·lació d’un semàfor.