El projecte 'Entre Places' guanya el concurs del nou Hospital Joan XXIII de Tarragona

L'equip guanyador ha de presentar ara la documentació i avals per ser l'adjudicatari de la redacció del projecte

Actualitzada 30/01/2019 a les 17:45

El projecte 'Entre Places' ha estat el primer classificar del concurs per a la redacció del projecte i direcció d'obra del nou Hospital Joan XIII de Tarragona. El projecte l'han fet conjuntament els despatxos d'arquitectura Sanabria&Planas Gallego Arquitectos, CDB Arquitectura i Mario Corea Arquitectura. L'equip guanyador haurà de presentar la documentació pertinent i els avals necessaris per convertir-se definitivament en l'adjudicatari de la redacció del projecte. En la primera fase de construcció del nou Joan XXIII es construirà un edifici assistencial amb les unitats d'hospitalització, els gabinets d'intervencionisme, l'hemodiàlisi, la medicina nuclear, els serveis generals i espais de reserva per a un nou bloc quirúrgic i diagnosi per la imatge, i espais ambulatoris.La primera fase està pressupostada inicialment amb uns 48,5 milions, una partida ja compromesa per part del Govern. L'avantprojecte de la transformació del recinte hospitalari i de l'ampliació s'ha de redactar en aquest primer semestre, i en la segona meitat de l'any s'ha de posar en marxa la redacció del projecte bàsic i d’execució de la primera fase i l’encàrrec del projecte de les instal·lacions que englobarà la part d’enginyeria dels esmentats espais.