'Better TGN': el futur de la ciutat en mans dels seus adolescents

L’Ajuntament permetrà a alumnes de 3r i 4t ESO i 1r de Batxillerat que proposin projectes concrets i el guanyador es farà realitat

Actualitzada 29/01/2019 a les 21:50

El destí de les ciutats està en mans d’una gran diversitat d’actors que pugnen pels seus interessos. Polítics, empresaris, entitats i veïns, entre d’altres, diuen la seva per modelar, segons el seu criteri, els municipis on vivim. L’Ajuntament de Tarragona proposa, ara, que els adolescents també puguin opinar i implicar-se directament en la transformació de la seva ciutat.A través de la regidoria d’Educació, el projecte Better TGN, es dirigeix als alumnes de 3r i 4t ESO i 1r de Batxillerat i els trasllada una pregunta: Què vols per la teva ciutat? «La filosofia és treure del mig als adults i que els joves s’organitzin entre ells, explica Jordi Collado, coordinador d’aquesta campanya i responsable de la cooperativa Combinats, especialitzada en processos participatius entre la ciutadania.El dilluns, l’Ajuntament va començar una ronda de visites als instituts públics i concertats per difondre la campanya. El projecte segueix les línies mestres que l’Ajuntament es va marcar el 2016, segons les quals «el nen i l’adolescent, com a ciutadà que actua a la ciutat, que participa i que decideix i proposa, necessita espais que l’ensenyin a exercir aquesta participació».La regidoria d’Educació seleccionarà els 10 millors projectes i guiarà als alumnes en els passos i treballs necessaris per fer-los realitat. A l’abril, el projecte més votat serà l’únic que veurà la llum i que l’Ajuntament es compromet a què s’executi. «Volem transformar aquests individus, que se n’adonin que les decisions poden tenir un impacte real», assenyala Montse Fortuny, directora de l’Institut Municipal d’Educació (IMP).Better TGN s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions Unides per la dècada 2020-2030. Els projectes dels alumnes hauran de tenir en compte quatre d’aquests objectius que se centren a erradicar la pobresa, garantir una vida saludable, garantir l’educació inclusiva i aconseguir la igualtat de gènere.La campanya s’inspira en el Consell Municipal d’Infants de Tarragona, format per alumnes de primària que llencen, periòdicament, propostes a l’alcalde. Seus són el projecte del skatepark al riu Francolí, que van crear treballant colze a colze amb els tècnics de l’Ajuntament. Aquest consell infantil també va crear el Tarracus, la mascota dels Jocs Mediterranis i parc infantils inclusius, així com campanyes contra l’assetjament.Fortuny espera que amb aquesta campanya dirigida a adolescents, succeeixi un efecte similar que amb el Consell Municipal d’Infants, que ja ha complert 10 anys. «Quan comencen a participar no saben on són, però al final veuen que les coses s’implementen i que això va de debò», observa. Els alumnes treballaran en horari no lectiu un dia per setmana en centres cívics i a l’Espai Jove Kesse. «Els donem eines que els ensenyin a fer el projecte, a aterrar-lo, fer-lo viable», explica Collado. A través de la pàgina participo.cat, els ciutadans podran votar els projectes que més els agradin. «Enfoquem la participació tenint en compte la manera en què els adolescents es relacionen. Utilitzen molt les tecnologies i les xarxes i no es reuneixen tant de manera presencial», afegeix Fortuny.