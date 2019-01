Begoña Floria declara al jutjat de Tarragona com a investigada pel cas 'Coaching'

La CUP, que va denunciar el cas a Fiscalia, confia que la investigació permeti depurar responsabilitats

Actualitzada 30/01/2019 a les 18:50

La regidora de Cultura de Tarragona, la socialista Begoña Floría, va declarar aquest passat dilluns al jutjat de Tarragona com a investigada en l'anomenat cas 'Coaching'. Fa un any, la CUP va dirigir un escrit a Fsicalia sobre presumptes irregularitats comeses en el sistema de gestió dels recursos humans de l'empresa Aparcaments Municipals de Tarragona. Concretament, els anticapitalistes retreien que no se'ls va informar al consell d'administració d'aquesta empresa d'una despesa de 47.000 euros en la contractació d'un curs de coaching.Després que el digital 'Porta Enrere' hagi difós la notícia, la regidora cupaire, Laia Estrada, demana que la investigació permeti depurar responsabilitats. Floría està sent investigada des de finals d'octubre, juntament amb tres persones més, per suposats delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències o blanqueig de capital.