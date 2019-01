Tarragona vol revertir el tancament de locals comercials amb un pla

Fins a octubre del 2018 s'han tramitat a nivell municipal unes 450 comunicacions d'obertura, la meitat per canvi de nom

Actualitzada 29/01/2019 a les 16:23

Tarragona vol revertir el tancament o la no ocupació de locals comercials amb un pla d'acció que tracen el consistori, empresaris i associacions de veïns, segons informa l'Ajuntament.El tancament de negocis situats en les principals zones comercials de Tarragona afecta sobretot a la zona centre, com les carrer Unió o Gasòmetre, que han passat de ser artèries comercials a una filera de persianes baixades.En una reunió entre regidors, representants d'empresaris, veïns i entitats, s'ha acordat signar un Pacte de ciutat per a la revitalització econòmica urbana, amb un enfocament cooperatiu públicoprivat.En aquest sentit, la regidora de Comerç, Elvira Ferrando (PSC), ha aportat dades d'un document intern sobre propostes d'actuació i ha defensat aprovar un Pla Estratègic de Comerç de Tarragona aquest primer semestre del 2019.Segons les últimes dades, fins a octubre del 2018 s'han tramitat a nivell municipal unes 450 comunicacions d'obertura comercial, encara que la meitat ha estat per canvi de nom del propietari.Entre les mesures apuntades a la reunió consten l'animació als carrers; la cooperació entre propietaris, emprenedors i entitats i estimular que professionals que actualment treballen en pisos puguin accedir a fer-ho en baixos comercials.Els assistents a la reunió han valorat positivament la trobada i es preveu una nova a final de febrer.