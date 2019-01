La jornada ha tingut lloc al campus Sescelades de la URV

El campus Sescelades de la URV ha acollit avui la visita de diverses estudiants d’ESO que han participat en la jornada Girls’ Day, la qual vol apropar a les noies els estudis d’enginyeria. Les joves han pogut participar en tallers impartits per dones investigadores i d’una xerrada amb estudiants i exestudiants enginyeres.L’objectiu d’aquesta jornada és revisar els rols de gènere que es transmeten i que assumeixen la divisió sexual del treball. És per això que les diverses activitats mostren com a referents per a les alumnes d’ESO les dones investigadores i professionals i subratllen la importància dels equips de treball mixtos per obtenir un millor rendiment.