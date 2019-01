La Plataforma per la Sanitat pública demana una unitat per a ostomitzats

L’objectiu és que el pacient disposi d’un servei d’assessorament complet i una atenció psicològica per afrontar la seva situació

Actualitzada 28/01/2019 a les 22:05

Resposta favorable

La segona reunió de la Plataforma per a una Sanitat Pública de Qualitat, celebrada ahir a la seu de Mediterrània, va comptar amb la participació de Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, a qui es va demanar la creació d’una Unitat d’Ostomia, amb seu a l’Hospital Joan XXIII. L’objectiu és destinar-la a aquelles persones que a causa de malalties necessiten portar una bossa que recull els residus que genera l’organisme i que no es poden evacuar de manera habitual.El portaveu de la Plataforma, Ángel Juárez, i persona ostomitzada, va manifestar a aquesta redacció que «porto una bossa, sé què suposa i he hagut de fer un reciclatge en la meva vida».Juárez va defensar la necessitat de crear una Unitat d’Ostomia, perquè les persones a les quals s’ha practicat una colostomia, ileostomia o urostomia «necessiten un suport psicològic i se les ha d’ajudar a conviure amb aquest fet».Juárez va afirmar que «tot a la vida requereix un aprenentatge, més quan es tracta de temes de salut amb els quals mai havies pensat que t’hauries d’enfrontar, i és necessari crear una unitat per tractar persones ostomitzades».En aquest context, el portaveu de la Plataforma va apuntar que, «a més d’oferir un tractament psicològic», des de la Unitat d’Ostomia «es podria informar el pacient de quins aliments són els més convenients i quins efectes tenen en l’organisme, com afecta en la pell el fet de portar una bossa que és com si tinguessis una pròtesi o com has d’adequar la teva vida davant d’una nova situació». Juárez va remarcar que els pacients ostomitzats «poden reaccionar de moltes maneres, segons la seva personalitat», fins al punt que «n’hi ha que acaben per no sortir de casa o altres, com és el meu cas, que intento que els canvis en la meva vida siguin els mínims possibles». En qualsevol cas, «et condiciona molt i per això la Plataforma demana una Unitat d’Ostomia que inclogui un tractament psicològic». Juárez va recordar que «existeix un servei d’infermeria, però el que volem és una unitat completa, que abasti tots els aspectes que poden afectar la persona ostomitzada». En el conjunt de l’Estat «hi ha unes 100.000 persones que han de portar una bossa a causa d’una derivació fisiològica», va dir.Finalitzada la reunió, Juárez va informar que a Ramon Descarrega «li ha semblat una bona idea i ha demanat un temps per estudiar-la, però que la seva voluntat és fer-la». El gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona «considera que és una bona proposta».Una altra qüestió abordada en la reunió va ser el referit a les llistes d’espera al CAP de la Granja. «S’ha reduït bastant i Descarrega s’ha compromès a aportar-nos les xifres de tots els CAPs». En el de la Granja «l’espera és d’un màxim de quinze dies, segons les qüestions a tractar, quan fins fa poc era d’un mes i, fins i tot, d’un mes i mig».Per altra banda, Descarrega va informar la Plataforma que, abans que acabi aquest any, «s’habilitarà un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) al CAP Tarraco», localitzat a l’Hospital Joan XXIII, va dir Juárez, qui va remarcar que la mesura no afectarà de manera negativa al CAP.En el decurs de la trobada, Descarrega va informar que s’està treballant en un programa per sincronitzar tots els serveis d’oncologia de les comarques de Tarragona, fins al punt que «els especialistes puguin desplaçar-se d’un hospital a altre per a fer intervencions quirúrgiques», va dir Juárez, qui va aplaudir la mesura.Per últim, el portaveu de la Plataforma va expressar la seva satisfacció pel fet que «l’adquisició de noves ambulàncies per part de l’empresa Egara farà que molts malalts ja no hagin de desplaçar-se en taxi».