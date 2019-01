La Fira de Reus i Pallapupas treuen una rialla als nens ingressats al Joan XXIII

S’ha fet entrega de la campanya «pintar somriures», per la qual La Fira ha donat un euro a l’ONG per cada somriure dibuixat pels infants durant durant campanya de Nadal

La Fira Centre Comercial de Reus ha visitat avui dimarts 29 la planta de pediatria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per entregar als nens i nenes ingressats els somriures que es van pintar durant la campanya de Nadal 2018, «pintar somriures», de l’ONG Pallapupas. Per cada somriure dibuixat pels infants, La Fira Centre Comercial ha donat un euro a aquesta ONg. Al centre sanitari hi han anat els pallassos de l’hospital Gelocatila i Apósito acompanyats per la coordinadora de Responsabilitat Social Corporativa de La Fira, Irene Franco.L’ONG Pallapupas, que treballa setmanalment a l’Hospital de Tarragona repartint somriures entre els nens i nenes ingressats a la planta de pediatria, proposa l’humor com a eina fonamental per poder afrontar les situacions adverses que es viuen al voltant de la malaltia.A través de la seva formació artística i mèdica, els pallapupas utilitzen el joc i el riure per treure rellevància al dolor, per alleugerar la por i l'angoixa, especialment de la població més vulnerable, els més petits i els més grans, ajudant a humanitzar el pas per un hospital.