Usuaris del pipicà del Parc de la Quinta demanen més seguretat

Denuncien que troben xeringues a pocs metres

Actualitzada 27/01/2019 a les 21:41

Persones que porten les seves mascotes al pipicà del Parc de la Quinta de Sant Rafael demanen que l’Ajuntament prengui mesures de seguretat, ja que, a pocs metres de distància d’aquesta zona, «trobem xeringues que han utilitzat nois que van a punxar-se».Un dels testimonis que es va posar en contacte amb aquesta redacció va dir que «en l’únic parc amb cara i ulls que tenim al centre de la ciutat hi trobem xeringues a molt poca distància de la zona de jocs infantils i del pipicà al qual portem els nostres gossos». «L’Ajuntament es preocupa que els gossos portin morrió i nosaltres bosses per recollir els excrements dels animals, cosa que ens sembla bé, però alhora permet que hi hagi xeringues, amb el risc per a la salut que això comporta».Aquest usuari va afegir que «el parc està descuidat, i més encara el pipicà». Com a exemple, va dir que «dins del pipicà hi ha dos bancs que estan deteriorats i fora, a la resta del parc, 32 que estan pintadets de blanc». «No entenem aquesta diferència», va apuntar, per afegir que «jo mateix, a vegades, arranjo desperfectes, com he fet amb la porta d’accés al pipicà».