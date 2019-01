Els agents han acordonat la zona per garantir la seguretat dels vianants

Actualitzada 28/01/2019 a les 13:02

Els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Urbana de Tarragona s'han activat, el matí d'aquest dilluns 28 de gener, per un despreniment de façana al carrer Reding. La zona ha quedat acordonada per garantir la seguretat dels vianants que passegen per aquest indret.L'avís s'ha produït cap a les 12 del migdia, quan s'ha alertat al telèfon d'emergències 112 que havien caigut trossos de pedra de la façana del número 22 del carrer Redding a la via pública. Arran dels fets s'ha activat una dotació dels Bombers, que ha fet una revisió i sanejament de la façana. També hi ha acudit una patrulla de la Guàrdia Urbana, que ha acordonat la zona per garantir la seguretat dels ciutadans per més possibles despreniments.