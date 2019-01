Tarragona canviarà les 119 illes soterrades de recollida de brossa per contenidors en superfície

En ple extraordinari també es tomba la mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau i l’obertura de noves sales musicals a la Part Alta

Actualitzada 28/01/2019 a les 12:08

Tarragona canviarà les 119 illes soterrades de recollida d'escombraries per contenidors en superfície i destinarà 800.000 euros en maquinària nova d'aquest servei. El ple extraordinari celebrat aquest dilluns al matí ha aprovat la modificació del contracte de la brossa, amb els vots contraris d’ICV-EUiA i la CUP. Ho han titllat de «nyap» sobre un «contracte que fa pudor» -amb l’adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas, per import total de 19 milions d’euros. «És un altre pedaç sobre un problema endèmic a la ciutat de Tarragona», ha declarat el portaveu del PDeCAT, Dídac Nadal, formació que s’ha abstingut en la votació. Josep Fèlix Ballesteros ha argumentat que el soterrament de contenidors va ser un error del passat, quan ell no era batlle. «Aquest expedient és impecable», ha declarat Ballesteros.En aquesta sessió plenària també s’ha tombat l’aprovació inicial del pla especial per a la implantació d’una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau. Grups a l’oposició han contraposat que, mentre l’informe tècnic de denegar el projecte és inqüestionable -per falta d’accés directe al carrer del local en qüestió-, el govern també aprofita el caire «subjectiu» i «interpretatiu» que dona peu la modificació feta sobre la normativa. «No hi vegin fantasmes», els ha respost el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà. «Tarragona és una ciutat que no té problemes de convivència, com ha passat en d’altres; ningú se sent maltractat, però la llei s’ha de complir», ha etzibat Ballesteros.El ple, que ha durat una hora i escaig, també ha ratificat la modificació del POUM que afecta la zona de la Part Alta i que, entre altres mesures, impedirà l’obertura de noves discoteques i sales de festes i concerts al centre històric, ja que no es concediran més llicències. Es tracta d’una llarga reivindicació dels veïns de la zona, alguns presents entre el públic del plenari. Des d’ERC s’ha remarcat que hi ha molt camí a recórrer i que aquest passa per la mediació entre les parts implicades. A la vegada, també s’ha ratificat el decret pel qual s’accepta la cessió de la titularitat a favor de l’Ajuntament de Tarragona de diversos trams urbans de carreteres de Foment.