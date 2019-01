Nou restaurants de la Part Alta ofereixen menús a preus reduïts

Durant tot el mes de febrer, l'ARPA ha organitzat unes jornades enogastronòmiques

L'Associació de Restaurants de la Part Alta (ARPA) han organitzat la 9a edició de ‘La Part Alta Somriu a la Crisi’. La jornada gastronòmica se celebrarà de l’1 al 28 de febrer i hi participaran nou restaurants que oferiran menús a preus inferiors als habituals.Durant tot el mes de febrer, els interessats poden provar diferents menús a 22 i 32 euros amb el valor afegit de que, per cada ampolla de vi que prenguin al restaurant se n’enduran una d’igual a casa.Segons explica Julio Rebenaque, president d’ARPA, «la gastronomia i els vins del nostre territori són emblemes de la nostra identitat dels quals ens hem de sentir orgullosos. Amb aquesta acció volem apropar-los a públics molt diversos i impulsar la cultura del vi». La consellera de Turisme, Inma Rodríguez, per la seva banda, ha destacat els valors que promou la proposta gastronòmica amb productes de proximitat i lligats a la dieta mediterrània i que «dinamitzen l’activitat de la Part Alta en un mes que sovint és dels més fluixos pels restaurants».D’aquesta manera, els restaurants Àpats Quattros, AQ, Arcs, El Llagut, Frida, Palau del Baró, Punt i a part, Racó de l’Abat i Sadoll Restaurant oferiran una àmplia proposta enològica de vins dels cellers Baronia del Montsant, Bodegues Pinord, Celler Cedó Anguera, Covides, Josep Vicens, Molí de Rué, Paretó i Rosa Maria Torres. Com en anteriors edicions, a l'acció gastronòmica hi col·laboren l'Ajuntament de Tarragona i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.Tota la informació de les jornades es podrà consultar a www.arpatgn.com